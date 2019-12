Primavera, il Benevento sfida la Salernitana: torna Di Serio L'attaccante figura nell'elenco dei convocati di Romaniello

Domani mattina, con fischio d'inizio fissato alle 11:30, la Primavera del Benevento scenderà in campo all'Avellola per sfidare la Salernitana. I giallorossi sono reduci dal successo rimediato con il Pisa e puntano al bis, in modo da chiudere al meglio il girone d'andata. Il derby con i granata rappresenta l'ultimo atto della prima parte di stagione, anche se il Benevento sarà impegnato anche il prossimo 18 dicembre in Coppa Italia contro l'Atalanta. Romaniello non potrà fare affidamento sullo squalificato Pastina e sugli acciaccati Garofalo e Ciaravolo. Disponibile Solimeno nonostante la convocazione con la prima squadra. Torna in Primavera anche Giuseppe Di Serio. L'attaccante figurerà per la prima volta in stagione nello scacchiere giallorosso. L'anticipo del Benevento con il Trapani ha favorito la presenza di questi calciatori agli ordini di Romaniello.

Ecco il programma dell'undicesima giornata:

Ascoli – Cosenza

Benevento – Salernitana

Frosinone – Pisa

Juve Stabia – Trapani

Lecce – Livorno

Perugia – Crotone

La classifica:

Ascoli 24

Trapani 21

Livorno 18

Lecce 15

Cosenza 15

Crotone 15

Benevento 14

Perugia 12

Frosinone 12

Salernitana 8

Juve Stabia 8

Pisa 6