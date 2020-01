Vivaio, Dublino saluta: "Il Benevento sarà sempre nel cuore" Il messaggio dell'attaccante dopo la cessione in prestito al Giugliano

Dopo tanti anni vissuti nel settore giovanile del Benevento, quest'oggi è arrivata la cessione in prestito per Vincenzo Dublino. L'attaccante vestirà la maglia del Giugliano e sul proprio profilo Instagram ha salutato così la realtà giallorossa:

Quando sono arrivato a Benevento avevo solo 13 anni,la mia vita è cambiata totalmente,ho lasciato casa per una città che poi infondo è diventata la mia casa,mi avete accolto come un figlio e mi avete voluto bene dal primo momento in cui ho messo piede qui,non vi ringrazierò mai abbastanza per tutto quello che avete fatto per me,non avrei mai voluto scrivere questo messaggio,avrei voluto che le cose andassero in modo diverso,avrei voluto superare le difficoltà che ci sono state insieme,ma so che ci separeremo solo per poco perché le nostre strade si ricongiungeranno,perché questi colori erano,sono e saranno nel mio cuore per sempre e magari un giorno per me sarà un onore rappresentarli di nuovo,mi hai fatto crescere,facendomi arrivare anche in nazionale e mi hai regalato tantissime soddisfazioni,è stato un onore far parte di questa grande famiglia,grazie a tutti,al presidente allo staff ai miei compagni di squadra e a tutte le persone che ho conosciuto in questa magnifica città,vi auguro di tornare dove meritate perché la massima serie vi sta aspettando,vi sosterrò sempre perché siete nel mio cuore!!!! È solo un arrivederci,sempre forza strega. Ora inizia una nuova avventura anche se solo in prestito sono pronto a dare il massimo per questa nuova esperienza. Testa solo al GIUGLIANO CALCIO