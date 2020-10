Primavera, parte il campionato: sfida a Pescara per la Strega Prima giornata per la truppa guidata da Romaniello

Parte il campionato per la Primavera del Benevento. La truppa di Romaniello, reduce dall'eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Lecce, affronterà il Pescara in trasferta. Un incontro molto importante per i giallorossi che cercheranno di partire con il piede giusto in questa nuova stagione. Il fischio d'inizio è fissato alle ore 15.

Ecco il programma:

Cosenza – Salernitana

Lecce – Napoli

Pescara – Benevento

Pisa – Virtus Entella

Reggina – Crotone

Spezia – Frosinone