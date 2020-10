Benevento, tonfo della Primavera a Pescara La truppa di Romaniello è stata sconfitta per 6-2

Pescara – Benevento 6-2

Pescara: Klan, Ciafardini, Quacquarelli, De Marzo, Longobardi, Chiacchia, Chiarella (20’st Salvatore), Tringali (30’st Cavaliere), Blanuta (14’st Belloni), Mercado (30’st Staver), Caliò (20’st Kuqi). A disp.: Recchia, Veroli, Monaco, Del Greco, Tamboriello, Stampella. All.: Iervese

Benevento: Quartarone, Bracale, Todisco, Talia (5’st Troqe), Vitale, Bottiglieri, Alfieri (31’st Caserta), Sanogo, Thiam Pape (31’st Cesarano), Agnello (17’st Strazzullo), Masella (17’st Sorrentino). A disp.: Diglio, Ciaravolo, Perlingieri. All.: Romaniello

Arbitro: Ubaldi di Roma 1

Assistenti: Gregorio e Mittica di Bari

Marcatori: 14’pt Chiarella (P), 4’st Chiacchia (P), 6’st Mercado (P), 26’st Kuqi (P), 32’st Sorrentino (B), 43’st e 44’ st Belloni (P), 46’st Caserta (B)

Brutta sconfitta per la Primavera del Benevento che, all’esordio in campionato, ha capitolato sul campo del Pescara con il risultato di 6-2. Gli abruzzesi hanno sbloccato il risultato dopo 14 minuti con Chiarella. Nella ripresa hanno preso il largo con le marcature ravvicinate di CHiacchia, Mercado e Kuqi. I giallorossi hanno accorciato le distanze al 32’ con Sorrentino, ma i padroni di casa hanno messo a segno altre due reti con una doppietta di Belloni. E’ valso solo per i tabellini il gol di Caserta nei minuti di recupero che ha fissato il punteggio sul definitivo 6-2. Nella prossima giornata la truppa di Romaniello cercherà il riscatto contro il Pisa sul sintetico dell’Avellola.

Di seguito i risultati della prima giornata:

Lecce – Napoli 4-1

Reggina – Crotone 0-3

Cosenza – Salernitana 1-0

Pescara – Benevento 6-2

Pisa – Virtus Entella 0-1

Spezia – Frosinone rinv.

La classifica:

Pescara 3

Lecce 3

Crotone 3

Cosenza 3

Virtus Entella 3

Frosinone 0

Spezia 0

Pisa 0

Salernitana 0

Napoli 0

Reggina 0

Benevento 0