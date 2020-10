Benevento Primavera, si ferma il campionato Turno di riposo per la competizione giovanile. Questa mattina test con la prima squadra

Questa mattina, come noto, la Primavera del Benevento è scesa in campo nel test in famiglia contro la prima squadra. Il campionato si è fermato per via della sosta, con la Strega che è reduce dalla pesante sconfitta subita in casa del Pescara. L'amichevole di questa mattina è servita per tenere il ritmo, in vista della seconda giornata che si giocherà sabato prossimo all'Avellola contro il Pisa. Un incontro che i giallorossi vogliono vincere a tutti i costi per riscattarsi e conquistare la prima vittoria della stagione.