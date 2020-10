Primavera, Benevento beffato nel finale: solo pari con il Pisa Decisivo un calcio di rigore assegnato ai toscani in pieno recupero

Benevento – Pisa 3-3

Benevento (4-3-3): Quartarone; Bracale (3’st Caserta), Ciaravolo (35’st Bottiglieri), Vitale, Perlingieri; Alfieri, Talia, Pietroluongo (39’st Cesarano); Garofalo (35’st Onda), Sorrentino (39’st Troqe), Agnello. A disp.: Diglio, Strazzullo, Foggia, Gennarelli, Olimpio, Giampaolo, Moschini. All.: Romaniello

Pisa (4-3-1-2): Falsettini; Romeo (19’st Munno)(30’st Sabia), Romiti, Bechini, Mauro; Arapi, Del Rosso (1’st Hanxhari), Andreano (19’st Bertini); Lepri; Susso, Sibilio. A disp.: Selmi, Pasquini, Macchi, Gaffi, Penco, Mazzei, Sabia, Cenni, Falconi. All.: Masi

Arbitro: Ancora di Roma 1

Assistenti: Tchato di Aprilia e Catallo di Frosinone

Marcatori: 17’pt Sorrentino (B), 22’pt Lepri (P), 33’pt Alfieri (B), 23’st Agnello (B), 43’st Susso (P), 49’st Sibilio su rig. (P)

Pareggio ricco di gol tra Benevento e Pisa, anche se la Strega nel finale ha recriminato molto sulla decisione intrapresa dall'arbitro che ha portato i toscani a siglare il definitivo 3-3. Nel primo tempo il risultato si è sbloccato dopo diciassette minuti con un vincente colpo di testa di Sorrentino. Al 22' il Pisa ha risposto con Lepri al termine di un batti e ribatti. Al 33' ci ha pensato Alfieri a riportare la Strega in vantaggio con un bel tiro a giro sul quale Falsettini non ha potuto nulla. Nella ripresa Agnello ha realizzato il tris, stendendo un velo rosso per la sua squadra verso il successo. Il Pisa, però, ha accorciato prima le distanze al 43' con Susso, per poi pareggiare i conti in pieno recupero con un calcio di rigore trasformato da Sibilio. La massima punizione è stata assegnata per un tocco di mano di Vitale, tra le numerose proteste sannite che lamentavano la posizione del centrale difensivo fuori dall'area e non all'interno della stessa. Il direttore di gara, Ancora di Roma 1, non ha voluto sapere ragioni, indicando il dischetto del rigore sul quale Sibilio si è fatto trovare pronto.

Alla fine il Benevento si è dovuto accontentare del pari, rimandando ancora una volta l'appuntamento con il primo successo stagionale. Nella prossima giornata i giallorossi sfideranno il Cosenza in trasferta.