Sospesi i campionati giovanili fino al 24 novembre Si ferma tutto per evitare l'escalation dei contagi anche nei vivai

E' una notizia che un po' tutti si aspettavano. Anche i campionati giovanili nazionali, a partire dall'under 18 fino all'under 15, sono stati sospesi fino al prossimo 24 novembre. Le gare in programma nel prossimo weekend non si giocheranno, ma comunque le società potranno permettere alle proprie formazioni di potersi allenare regolarmente. Una decisione intrapresa per contrastare il Covid che, negli ultimi tempi, era diventato una presenza costante anche tra i giovani calciatori, basti considerare le innumerevoli gare rinviate nel corso delle ultime giornate dei vari tornei. Un problema che ha dovuto affrontare anche il Benevento con le under 16 e 15, fortunatamente risolto con le stesse che questo pomeriggio si sono recate al campo Avellola per il primo giorno d'allenamento dopo l'isolamento.

Non è stata ancora presa una decisione riguardante il campionato Primavera che, in ogni caso, dovrebbe avvenire nelle prossime ore.