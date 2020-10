Primavera, poker del Benevento al Lecce (FOTO) Primo successo stagionale per i ragazzi allenati da Romaniello

Benevento – Lecce 4-0

Benevento (4-3-3): Quartarone; Perlingieri (41’st Cesarano), Talia, Pastina, Caserta; Pietroluongo, Alfieri, Sanogo (41’st Foggia); Agnello (32’st Garofalo), Sorrentino (7’pt Thiam Pape), Masella. A disp.: Diglio, Vitale, Bottiglieri, Onda, Strazzullo, Gennarelli, Giampaolo, Moschini. All.: Romaniello

Lecce (4-4-2): Viola; Pierno, Ciucci, Lemmens (28’st Colella), Scialanga; Travaglini (28’st Trezza), Macri, Schirone (36’st Pani), Piazza (10’st Pescicolo); Oltremarini, Ortisi (36’st Popotnik). A disp.: Cultraro, Medico, Semeraro, Inguscio. All.: Grieco

Arbitro: Moriconi di Roma 2

Assistenti: Valente e Vettorel di Roma 2

Marcatori: 41’pt Thiam Pape su rig. (B), 11’st Masella (B), 25’st Sanogo (B), 47’st Thiam Pape (B)

Note: Espulso al 30’st Colella (L)

Primo successo stagionale per la Primavera del Benevento che sul sintetico dell'Avellola ha rifilato un netto poker al Lecce. Più che positiva la prestazione dei giallorossi che hanno mostrato una netta crescita, intravista anche nell’ultima apparizione con il Pisa, amaramente pareggiata nei minuti finali dopo aver condotto la gara per larghi tratti. Romaniello ha potuto fare affidamento sui vari Sanogo, Masella e Pastina, elementi che si allenano in pianta stabile in prima squadra e che hanno dato una marcia in più, sia dal punto di vista tecnico che dell’esperienza.

La prima fase della partita è stata di studio, con Romaniello che dopo sette minuti è stato costretto a sostituire l'infortunato Sorrentino che ha lasciato il posto a Thiam Pape. Il risultato si è sbloccato al 40', con lo stesso attaccante che ha realizzato un calcio di rigore per un fallo procurato da Masella in area. Nella ripresa i sanniti hanno preso il largo. Il raddoppio è arrivato all'11', firmato da Masella: l’ex Pescara ha beffato Viola con un sublime pallonetto, strappando gli applausi dei compagni di squadra. Al 23’ Ortisi ci ha riprovato dal limite, ma la sfera ha sfiorato la traversa. Il tris sannita è giunto al 25’ con Sanogo, bravo a violare la retroguardia avversaria con una forte conclusione dal limite che non ha lasciato scampo a Viola. Al 30’ il Lecce si è trovato in inferiorità numerica a causa dell’espulsione diretta rimediata dal neoentrato Colella per fallo su Masella. A quel punto la Strega ha controllato al meglio il risultato, realizzando anche il poker con Thiam Pape che, lanciato da Garofalo, ha siglato in contropiede il gol del definitivo 4-0.

Con questa vittoria la truppa di Romaniello balza a quattro punti in classifica. Nella prossima giornata, in programma il sette novembre, se la vedrà contro la Reggina in trasferta.