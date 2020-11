Primavera 2, fissata la data della ripresa Si rientra in campo nel 2021

La Lega B ha comunicato che il campionato Primavera 2 riprenderà il prossimo 16 gennaio. Come noto, il torneo si è fermato da circa un mese per via della pandemia. Al momento non è chiaro come ci si organizzerà in vista del rientro, visto che sono molte le gare da giocare e rinviate nel corso delle prime quattro giornate a causa di positività al Covid. Tra queste c'è anche la sfida tra Cosenza e Benevento, in programma in terra calabrese.

Nessuna novità, al momento, per quanto riguarda le categorie under 17, 16 e 15. Ufficialmente la ripresa dovrebbe avvenire il 4 dicembre, ma non è escluso che anche la Figc si allinei per un rientro in campo fissato con l'inizio del nuovo anno.