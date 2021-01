Primavera, riprende il campionato con Reggina - Benevento Il tecnico Romaniello: "I ragazzi hanno lavorato bene nel corso della sospensione"

Riprende finalmente il campionato Primavera con il Benevento che sarà di scena sul campo della Reggina. Il fischio d'inizio del match è fissato alle ore 11. Sono trascorsi 78 giorni dall'ultimo confronto ufficiale che vide i sanniti imporsi all'Avellola con un netto 4-0 sul Lecce. La stagione si è fermata sul più bello per i giallorossini a causa della pandemia, come sottolineato dal tecnico Romaniello: “Un po' di rammarico c'è. Anche con il Pisa avevamo dimostrato di essere in forma, dato che a pochi minuti dalla fine vincevamo per 3-1. Eravamo in piena crescita, quindi c'è il dispiace di aver avuto modo di dare continuità a queste prestazioni. Adesso cercheremo di riprendere nel migliore dei modi, anche se non sarà semplice dopo un lungo stop. A dir la verità i ragazzi si sono allenati benissimo, mettendo in campo la giusta intensità nonostante la totale assenza di partite nel fine settimana. Gli faccio un plauso perché in questa situazione non è scontato trovare le motivazioni giuste. Non so cosa ci aspetta a Reggio Calabria, ma ho tratto sicuramente delle buone indicazioni per come hanno lavorato. Adesso ci aspetta un calendario serrato fino a maggio: speriamo che tutto possa procedere liscio fino alla fine. Da parte nostra cercheremo di trarre il massimo, seguendo il nostro percorso di crescita”.

Questi i convocati:

PORTIERI: Quartarone, Diglio;

DIFENSORI: Vitale, Barilotti, Bracale, Bottiglieri, Veltri, Cesarano;

CENTROCAMPISTI: Pietroluongo, Alfieri, Strazzullo, Talia, Caserta, Gennarelli, Garofalo;

ATTACCANTI: Thiam Pape, Olimpio, Agnello, Giampaolo, Sorrentino.

Il programma della quinta giornata:

Cosenza – Pisa

Frosinone – Ascoli

Lecce – Virtus Entella

Reggina – Benevento

Salernitana – Crotone

Spezia – Pescara.

La classifica:

Crotone* 7

Pescara* 6

Lecce* 6

Cosenza** 6

Benevento* 4

Salernitana** 3

Virtus Entella** 3

Pisa* 2

Spezia** 1

Frosinone* 1

Napoli** 0

Reggina* 0.

una gara in meno; **due gare in meno; **tre gare in meno