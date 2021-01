Primavera, ripresa col botto: vittoria a Reggio Calabria Seconda vittoria consecutiva per i giallorossi che balzano a quota sette punti in classifica

Reggina – Benevento 2-3

Reggina: Lofaro, Nemia (1’st Provazza), Clemente (21’st Golia), Vigliani, Bongani, Rechini, Foti, Scolaro, Zinno (28’st Domanico), Pannuti (1’st Tersinio), Rao (36’st Ambrogio). A disp.: Tortorella, Pellicanò, Aliquò, Di Bella, Iero, Spaticchia, Costantino. All.: Falsini

Benevento: Quartarone, Bracale (21’st Veltri), Caserta, Alfieri, Barilotti, Talia, Cesarano (16’st Vitale), Pietroluongo (21’st Gennarelli), Thiam Pape, Agnello, Garofalo (16’st Sorrentino). A disp.: Diglio, Bottiglieri, Strazzullo, Olimpio, Giampaolo. All.: Romaniello

Arbitro: Longo di Paola

Assistenti: Trischitta di Messina e Micalizzi di Palermo

Marcatori: 31’pt Thiam Pape (B), 43’pt Barilotti (B), 46’pt Garofalo (B), 22’st Provazza (R), 26’st Foti (R)

Ripresa col botto per la Primavera del Benevento che, dopo oltre due mesi dall'ultima gara ufficiale, si è imposta sul campo della Reggina con il risultato di 3-2. Il primo tempo dei sanniti è stato scoppiettante: al 26' Garofalo ha fallito un calcio di rigore, ma la truppa di Romaniello non si è persa d'animo siglando il gol del vantaggio cinque minuti dopo con Thiam Pape. Al 43' è arrivato il raddoppio di Barilotti sugli sviluppi di un calcio d'angolo, mentre al 46' Garofalo ha riscattato l'errore dal dischetto approfittando di un ottimo cross di Alfieri per violare la porta difesa da Lofaro.

Nella ripresa i padroni di casa hanno cercato di riaprire l'incontro, riuscendoci con le reti di Provazza e Foti. Il Benevento ha difeso al meglio il vantaggio, fino alla conquista dei tre punti che gli permettono di balzare a quota sette in classifica. Nella prossima giornata, in programma il 23 gennaio, i giallorossi affronteranno lo Spezia all'Avellola.