Un positivo nel Benevento, rinviato il match della Primavera Il derby con la Salernitana era in programma questa mattina al Volpe

E' stato rinviato a data da destinarsi il match in programma questa mattina tra le compagini Primavera di Salernitana e Benevento. Nella compagine sannita è emerso un caso di positività che ha portato alla mancata disputa del derby. Un vero e proprio peccato, considerato che la truppa allenata da Romaniello sarà costretta a fermarsi ancora una volta nel suo momento di forma migliore, essendo reduce da tre vittorie consecutive. A questo punto non si giocherà neanche la gara di mercoledì con il Cosenza, valida per il recupero della terza giornata e rinviata anch'essa a causa del Covid che, lo scorso ottobre, colpì il sodalizio rossoblu. Si prevede uno stop di almeno dieci giorni per il Benevento che porterà alla mancata disputa della sfida interna con il Frosinone dell'ottava giornata. Il rientro potrebbe avvenire il prossimo 13 febbraio in occasione del derby con il Napoli, ma è comunque a rischio perché a quel punto i giallorossi avrebbero pochi giorni per preparare l'incontro.