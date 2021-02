Primavera, il Benevento ospita la Virtus Entella Sfida casalinga per i giallorossi di Romaniello

I cancelli dell'Avellola domani si riapriranno per la Primavera che scenderà in campo per sfidare la Virtus Entella. I giallorossi sono reduci dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo del Napoli e cercheranno di ottenere una preziosa vittoria per avvicinarsi ai vertici della classifica. La truppa di Romaniello deve ancora recuperare tre gare ed è la formazione del girone ad averne disputate di meno. Già mercoledì prossimo avrà modo di togliere un asterisco dalla classifica, quando si recherà in Calabria per affrontare il Cosenza. Al momento, però, le attenzioni sono tutte rivolte all'incontro di domani che comincerà alle ore 11.

Ecco il programma della decima giornata:

Benevento - Virtus Entella

Cosenza - Frosinone

Lecce - Crotone

Pisa - Pescara

Salernitana - Napoli

Spezia - Reggina

La classifica:

Lecce 22

Pescara 20*

Virtus Entella 14

Spezia 12

Pisa 12

Napoli 11**

Crotone 11*

Benevento 10***

Cosenza 8**

Frosinone 6*

Reggina 4*

Salernitana 3*