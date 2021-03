Primavera, il Benevento è di scena a Pisa I giallorossi sfidano i toscani per non perdere di vista il terzo posto

Impegno in trasferta per la Primavera del Benevento che domani mattina, con fischio d'inizio fissato alle ore 11, affronterà il Pisa. I giallorossi sono reduci dal buon pareggio rimediato all'Avellola contro la capolista Pescara e cercheranno di ottenere una preziosa vittoria per tenere vivo il discorso legato al terzo posto, attualmente distante sei punti anche se c'è da dire che la truppa di Romaniello dovrà ancora recuperare le gare con Salernitana e Frosinone. Stabilita la data del match con i granata, si giocherà mercoledì prossimo sul terreno di gioco del Volpe.

Di seguito i convocati di Romaniello:

PORTIERI: Gervasio e Diglio;

DIFENSORI: Riccio, Todisco, Barilotti, Vitale, Perlingieri, De Francesco;

CENTROCAMPISTI: Masella, Alfieri, Strazzullo, Talia, Gennarelli;

ATTACCANTI: Moschini, Garofalo, Thiam Pape, Olimpio, Agnello, Giampaolo, Sorrentino.

Ecco il programma della 13^ giornata:

Cosenza - Virtus Entella

Lecce - Frosinone

Pescara - Napoli

Pisa - Benevento

Reggina - Salernitana

Spezia - Crotone rinviata

La classifica:

Pescara 28

Lecce 23*

Virtus Entella 21

Spezia 15**

Benevento 15**

Crotone 15*

Pisa 13

Frosinone 12**

Napoli 11****

Cosenza 11**

Reggina 7*

Salernitana 3***

*una partita da recuperare

**due partite da recuperare

***tre partite da recuperare

****quattro partite da recuperare