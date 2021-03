Primavera, si recupera Salernitana - Benevento Il match si giocherà domani pomeriggio con fischio d'inizio alle 14:30

Si recupera il derby campano valevole per la settima giornata del girone d’andata tra Salernitana e Benevento. Il match si doveva giocare lo scorso trenta gennaio, ma un caso di positività al Covid riscontrato dalla compagine giallorossa ha causato il rinvio del match che si giocherà domani pomeriggio con fischio d’inizio fissato alle 14:30. La truppa di Romaniello è reduce dal pareggio in extremis rimediato sul campo del Pisa e affronterà una Salernitana ultima in classifica con soli tre punti conquistati. Un bottino che non trae in inganno i sanniti, i quali scenderanno in campo al massimo della concentrazione perché consapevoli che con un successo si avvicinerebbero al terzo posto con ancora una gara da recuperare. Una occasione troppo ghiotta per il Benevento che farà di tutto per portare a casa l’intera posta in palio.

Ecco i convocati:

PORTIERI: Quartarone, Diglio;

DIFENSORI: Vitale, Perlingieri, Todisco, Barilotti, Onda, De Francesco, Riccio;

CENTROCAMPISTI: Cesarano, Pietroluongo, Alfieri, Strazzullo, Talia, Caserta, Gennarelli, Masella;

ATTACCANTI: Garofalo, Olimpio, Agnello, Giampaolo, Sorrentino, Thiam Pape.

La classifica:

Pescara 31

Lecce* 26

Virtus Entella 21

Benevento **16

Spezia*** 15

Crotone** 15

Cosenza** 14

Pisa 14

Frosinone** 12

Napoli**** 9

Reggina* 10

Salernitana** 3

*una partita in meno, **due partite in meno, ***tre partite in meno, ****quattro partite in meno