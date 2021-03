Benevento, la Primavera espugna Salerno e vede il terzo posto Importante successo dei giallorossi nel derby. In gol Thiam Pape e Garofalo

Salernitana - Benevento 1-2

Salernitana: Campisi, Guzzo, Gambardella, Pezzo, Di Micco, Giliberti, Arena (29'st Palmieri), Vignes (33'st Bammacaro), Iannone (35'st Cannavale), Dommarco, Guida (33'st Visconti). A disp.: Ciabattini, De Lucia, Cipriani, De Iorio, Perrone, Idioma, Piervenanzi, Bruschi. All.: Procopio

Benevento: Quartarone, Perlingieri, Caserta, Alfieri, Talia, De Francesco, Masella (29'st Pietroluongo)(41'st Barilotti), Strazzullo, Thiam Pape, Agnello (41'st Riccio), Garofalo (43'st Sorrentino). A disp.: Diglio, Vitale, Todisco, Onda, Cesarano, Gennarelli, Giampaolo. All.: Romaniello

Arbitro: Gracco di Ariano Irpino

Assistenti: Nana di Aprilia e Catallo di Frosinone

Marcatori: 6'pt Thiam Pape su rig. (B), 29'pt Iannone su rig. (C ), 25'st Garofalo (B)

Importante vittoria per la Primavera del Benevento che ha espugnato il terreno di gioco della Salernitana con il risultato di 2-1. Un successo che permette ai giallorossi di avvicinarsi al terzo posto in classifica, occupato dalla Virtus Entella e distante adesso due sole lunghezze con la partita casalinga con il Frosinone ancora da recuperare. Sulla strada dei sanniti, però, si è frapposto ancora una volta il Covid. Fortunatamente nessun calciatore è risultato positivo, ma ci sono dei casi tra le fila del Cosenza, compagine che avrebbe dovuto vedersela con il Benevento sabato prossimo all'Avellola. Il match è stato rinviato a data da destinarsi, esattamente come accaduto in occasione della sfida dell'andata. Tra l'altro i calabresi dovevano recuperare il derby con il Crotone che, ovviamente, non si è disputato. La classifica sorride alla Strega che, come detto, ha consolidato il quarto posto in classifica e intravede la terza piazza, l'ultima che permette l'accesso ai play off promozione. Al Volpe i giallorossi sono scesi in campo con grande voglia di portare a casa l'intera posta in palio. L'approccio alla partita è stato più che positivo, con un atteggiamento intraprendente per cercare di sbloccare quanto prima il risultato. Il gol è arrivato dopo sei minuti di gioco, grazie a un calcio di rigore trasformato da Thiam Pape. Il Benevento ha cavalcato l'onda dell'entusiasmo, lasciando le briciole agli avversari, ma al 29' la Salernitana è riuscita a pareggiare i conti dagli undici metri con Iannone. La marcatura granata ha scosso un po' la Strega che ha subìto l'intraprendenza dei padroni di casa. Nella ripresa Romaniello ha dato fiducia all'undici titolare, la squadra con il passare dei minuti ha ripreso a effettuare il proprio gioco riuscendo al 25' a passare in vantaggio con una rete di Nicola Garofalo. Un gol giunto in un momento cruciale del derby, con il Benevento che ha gestito al meglio il risultato fino alla fine, portando a casa tre punti molto importanti in chiave classifica. Sabato prossimo, come detto, i giallorossi non scenderanno in campo a causa del rinvio del match con il Cosenza. Tornano a essere due le gare che i ragazzi di Romaniello saranno chiamati a recuperare, dopo quella con il Frosinone che si svolgerà il 7 aprile all'Avellola. Il prossimo impegno ufficiale è in programma il 27 marzo in casa del Lecce.

Questa è la classifica aggiornata:

Pescara 31

Lecce* 26

Virtus Entella 21

Benevento* 19

Spezia*** 15

Crotone** 15

Cosenza** 14

Pisa 14

Frosinone** 12

Napoli**** 11

Reggina* 10

Salernitana* 3.