Benevento, la Primavera affronta la Reggina Match all'Avellola per i giallorossi con fischio d'inizio fissato alle 11

Match casalingo per la Primavera del Benevento che domani mattina affronterà la Reggina all'Avellola. I giallorossi puntano al successo per restare agganciati ai vertici di una classifica non veritiera, considerate le tante gare da recuperare. Il fischio d'inizio dell'incontro è fissato alle ore 11.

Ecco le gare della 16^ giornata:

Benevento - Reggina

Crotone - Salernitana 3-2

Napoli - Frosinone rinv.

Pescara - Spezia rinv.

Pisa - Cosenza rinv.

Virtus Entella - Lecce

La classifica:

Pescara 31***

Lecce 27*

Napoli 21***

Crotone 21***

Virtus Entella 21**

Benevento 20**

Spezia 18*****

Pisa 15*

Cosenza 14*****

Frosinone 12*****

Reggina 10*

Salernitana 6*

I convocati di Romaniello:

PORTIERI: Quartarone, Diglio;

DIFENSORI: Vitale, Onda, Todisco, Barilotti, Vigorito, De Francesco, Bottiglieri, Ciaravolo;

CENTROCAMPISTI: Cesarano, Sanogo, Gennarelli, Strazzullo, Talia, Masella;

ATTACCANTI: Garofalo, Thiam Pape, Olimpio, Agnello, Giampaolo, Sorrentino, Moschini.