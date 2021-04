Primavera, Benevento sconfitto dalla Reggina Tanto rammarico per i giallorossi che hanno fallito anche un rigore

Benevento – Reggina 1-2

Benevento: Quartarone, Onda (29’st Barilotti), Todisco, Sanogo, De Francesco (36’st Ciaravolo), Talia, Strazzullo, Masella, Thiam Pape (29’st Olimpio), Agnello (34’st Gennarelli), Garofalo. A disp.: Diglio, Vitale, Bottiglieri, Vigorito, Cesarano, Giampaolo, Sorrentino, Moschini. All.: Romaniello

Reggina: Lo Faro, Scolaro, Spaticchia (30’pt Nemia), Bongani, Pellicano, Rechici, Carlucci (42’st Foti), Rao, Zinno (30’pt Aliquo), Bezzon (42’st Costantino). A disp.: Ammirati, Di Bella, Tersinio, Pannuti, Clemente. All.: Falsini

Arbitro: Carella di Bari

Assistenti: Laudato di Taranto e Centrone di Molfetta

Marcatori: 21’pt Garofalo (B), 8’st Scolaro (R), 33’st Rao (R)

Sconfitta interna per la Primavera del Benevento contro la Reggina. I giallorossi hanno dato vita a un buon primo tempo, nel corso del quale hanno prima fallito un rigore con Thiam Pape dopo sei minuti di gioco e poi gonfiato la rete con Garofalo al 21’. Nella ripresa la Reggina è riuscita a riequilibrare il risultato con Scolaro. Al 33’ è arrivato il gol firmato da Rao che le ha permesso di tornare in Calabria con tre punti in più. E’ un risultato che lascia tanto amaro in bocca tra i giallorossi, soprattutto perché non gli permette di agganciare la zona play off. Nella prossima giornata il Benevento sarà impegnato in trasferta contro lo Spezia.

I risultati della 16^ giornata:

Crotone - Salernitana 3-2

Napoli - Frosinone rinv.

Pescara - Spezia rinv.

Pisa - Cosenza rinv.

Virtus Entella - Lecce 0-0

La classifica:

Pescara 31***

Lecce 28*

Virtus Entella 22**

Napoli 21***

Crotone 21***

Benevento 20**

Spezia 18*****

Pisa 15*

Cosenza 14*****

Reggina 13*

Frosinone 12*****

Salernitana 6*