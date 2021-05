Benevento, pesante ko della Primavera in casa dell'Entella Giallorossi sconfitti in terra ligure

Virtus Entella - Benevento 6-1

Virtus Entella: Balducci, Scaldarella, Basani, Muller (37'st Antonioni), Reali, Garbarino, Andreis (9'st Macca), Prosdocimi (37'st Mazzotta), Villa, Meazzi (9'st Maresca), Oliveri (22'st Tosi). A disp.: Tozaj, Alesso, Bruno, Fall, Frateschi, Garbarino, Grosso. All.: Melucci

Benevento: Quartarone, Perlingieri, De Francesco, Barilotti, Ciaravolo, Talia, Caserta, Strazzullo (17'st Cesarano), Sorrentino, Garofalo (44'st Moschini), Todisco. A disp.: Esposito, Vitale, Bottiglieri, Vigorito, Foggia, Bracale, Olimpio. All.: Romaniello

Arbitro: Crezzini di Siena

Assistenti: Martinelli e Zanellati di Seregno

Marcatori: 5'pt Andreis su rig. (VE), 7'pt Villa (VE), 21'pt Muller (VE), 42'pt Perlingieri (B), 45'pt Oliveri (VE), 31'st Villa (VE), 43'st Mazzotta (VE)

Pesante sconfitta rimediata dalla Primavera del Benevento sul campo della Virtus Entella. Il risultato finale è stato di 6-1 per i padroni di casa, con i giallorossi che allungano la striscia di gare senza successi. Il primo tempo è stato da film horror per i sanniti che hanno subito tre gol nel giro di ventuno minuti, firmati da Andreis su rigore, Villa e Muller. La truppa di Romaniello ha accorciato le distanze al 42' con Perlingieri, ma Olivieri nel finale di frazione ha permesso alla sua squadra di tornare negli spogliatoi con un poker. Nella ripresa i liguri hanno allargato il vantaggio con le marcature di Villa e Mazzotta che hanno chiuso definitivamente la gara. Il Benevento resta a 22 punti in classifica. Adesso in calendario ci sono le ultime due partite della stagione che si giocheranno entrambe all'Avellola: nel prossimo weekend ci sarà il Crotone, poi bisognerà conoscere la data del recupero della sfida con il Cosenza.

Ecco i risultati della ventunesima giornata:

Crotone - Lecce 3-5

Frosinone - Cosenza rinv.

Napoli - Salernitana 3-0

Pescara - Pisa domani

Reggina - Spezia 2-1

Virtus Entella - Benevento 6-1

La classifica:

Pescara 47

Lecce 46

Napoli 35

Virtus Entella 35

Crotone 29

Spezia 29

Frosinone 28*

Cosenza 24***

Benevento 22*

Pisa 18*

Reggina 16

Salernitana 10