Primavera, c'è Benevento - Crotone: convocati sei under 16 Penultima gara stagionale per la formazione allenata da Romaniello

Penultima gara della stagione per il Benevento che domani, con fischio d'inizio fissato alle ore 11, affronterà il Crotone sul sintetico dell'Avellola. Il match è valido per l'ultima giornata del campionato, ma la Primavera dovrà recuperare la sfida interna con il Cosenza, rinviata per casi positivi al Covid riscontrati nella formazione calabrese. La Lega B ha fissato la data, con la partita che si giocherà martedì prossimo alle 15.30. Ormai i sanniti non hanno più nulla da chiedere al campionato, quindi la società ha deciso di dare la possibilità ai giovani under 16 Esposito, Di Martino, Galietti, Carriola, Manzi e Di Serio di poter vivere una esperienza con la massima formazione del settore giovanile. L'obiettivo della truppa di Romaniello sarà quello di tornare al successo, dato che manca dallo scorso 17 marzo.

Il programma dell'undicesima giornata:

Benevento - Crotone

Cosenza - Reggina

Lecce - Pescara

Pisa - Frosinone rinv.

Salernitana - Virtus Entella

Spezia - Napoli

La classifica:

Pescara 50

Lecce 46

Napoli 35

Virtus Entella 35

Crotone 29

Spezia 29

Frosinone 28*

Cosenza 27**

Benevento 22*

Pisa 18

Reggina 16

Salernitana 10

I convocati, in grassetto gli under 16:

PORTIERI: Quartarone, Diglio, Esposito;

DIFENSORI: Ciaravolo, Bracale, Todisco, Vigorito, De Francesco, Barilotti, Di Martino, Galietti;

CENTROCAMPISTI: Cesarano, Alfieri, Strazzullo, Talia, Caserta, Foggia, Carriola, Manzi;

ATTACCANTI: Sorrentino, Moschini, Di Serio.