Primavera, il Benevento torna alla vittoria: poker al Crotone Romaniello ha fatto esordire quattro under 16. Le foto del match realizzate da Mario Taddeo

Benevento - Crotone 4-1

Benevento: Esposito, Bracale (35'st Manzi), Talia, De Francesco, Ciaravolo (35'st Foggia), Alfieri, Cesarano, Caserta (35'st Galietti), Sorrentino, Moschini (42'st Di Serio), Todisco (27'st Strazzullo). A disp.: Diglio, Quartarone, Barilotti, Vigorito, Di Martino, Carriola. All.: Romaniello

Crotone: Pasqua (5'st Ferrucci), Mignogna, Amerise (1'st Maesano), Simone, Brescia, Yakubiv, Trotta, Timmoneri (1'st D'Aprile), Bilotta (35'st Torromino), Mohand (1'st Palermo). A disp.: D'Alterio, Nicotera, Alessio, Fragale, Frustaglia, Esposito. All.: Galluzzo

Arbitro: Turrini di Firenze

Assistenti: Matera e Cleopazzo di Lecce

Marcatori: 14'pt Caserta (B), 22'pt Ciaravolo (B), 46'pt Sorrentino (B), 47'st Trotta (C), 48'st Di Serio (B)

Bella vittoria ottenuta dalla Primavera del Benevento che all'Avellola ha liquidato il Crotone con il netto risutlato di 4-1. Un successo che permette ai giallorossi di interrompere un digiuno che perdurava dallo scorso 17 marzo, in occasione dell'acuto fatto registrare nel derby con la Salernitana. E' stata una gara importante anche per gli esordi dei giovani Manzi, Esposito, Galietti e Di Serio, tutti classe 2005 e militanti nella compagine under 16 di Rocco. L'approccio alla partita dei sanniti si è rivelato più che positivo: il vantaggio è arrivato al 14' con Caserta, per poi mettere a segno il bis al 22' con Ciaravolo. Sul finire di frazione, Sorrentino ha chiuso virtualmente la contesa con la marcatura del 3-0. Gli esordi dei giovani under 16 sono avvenuti tutti nella ripresa. Il Benevento si è limitato a controllare il largo vantaggio, anche se il Crotone ha accorciato le distanze a pochi istanti dalla fine con Troppa. Un minuto dopo, Di Serio (da non confondere con il calciatore della prima squadra) ha siglato la sua prima marcatura nel campionato Primavera con la rete del 4-1. Si chiude la stagione dei calabresi, mentre per il Benevento ci sarà da scrivere l'ultimo atto del campionato: martedì è in programma la sfida con il Cosenza, valida per la terza giornata del girone di ritorno e rinviata. L'obiettivo dei giallorossi è quello di conquistare un'altra vittoria per terminare la stagione a quota 28 punti in classifica.

I risultati della ventiduesima giornata:

Benevento - Crotone 4-1

Cosenza - Reggina

Lecce - Pescara

Pisa - Frosinone rinv.

Salernitana - Virtus Entella 1-3

Spezia - Napoli

La classifica:

Pescara 50

Lecce 46

Virtus Entella 38

Napoli 35

Crotone 29

Spezia 29

Frosinone 28**

Cosenza 27**

Benevento 25*

Pisa 18*

Reggina 16

Salernitana 10