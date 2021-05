Primavera, ultimo atto della stagione: all'Avellola c'è Benevento - Cosenza I giallorossi chiudono il campionato tra le mura amiche. Fischio d'inizio alle 15:30

Si chiuderà domani pomeriggio la stagione della Primavera del Benevento Calcio. I giallorossi sono reduci dalla bella vittoria conquistata sabato scorso contro il Crotone, con la ciliegina sulla torta rappresentata dagli esordi di ben quattro calciatori dell’under 16 (Esposito, Di Serio, Manzi e Galietti). Possibile che domani, nel match di recupero che la truppa di Romaniello giocherà con il Cosenza, potranno esordire anche Di Martino e Carriola, altri due classe 2005. C’è poco da dire su questo confronto che sarà ininfluente ai fini della classifica: con un successo il Benevento scavalcherebbe i calabresi, raggiungendo quota 28 punti, ma i rossoblù dovranno ancora recuperare una partita. E’ chiaro che i sanniti faranno di tutto per portare a casa l’intera posta in palio, in modo da chiudere nel migliore dei modi il campionato. Il fischio d'inizio è fissato alle 15:30.

Ecco la classifica:

Pescara 53

Lecce 46

Napoli 38

Virtus Entella 38

Crotone 29

Spezia 29

Frosinone 28**

Cosenza 27**

Benevento 25*

Reggina 19

Pisa 18*

Salernitana 10