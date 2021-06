Primavera, il Benevento chiude la stagione con un pareggio (FOTO) Risultato che sa di beffa per i giallorossi che sono stati raggiunti nel recupero dal Cosenza

Benevento – Cosenza 2-2

Benevento: Diglio, Vigorito (9’st Bracale), Talia, De Francesco, Ciaravolo, Carriola (22’st Di Serio), Cesarano (9’st Foggia), Caserta, Sorrentino (37’st Manzi), Alfieri, Moschini (22’st Todisco). A disp.: Esposito, Barilotti, Galietti, Bracale, Di Martino, Strazzullo. All.: Carbone

Cosenza: Borrelli, Duli, Nobile (12’st Laurito), Prestianni (1’st Caracciolo), Szyszka, Mereu, Teyou (12’st Basile), Gaudio, Zilli, Azzaro (41’st Arioli). A disp.: Di Stasi, Sirimarco, Musumeci, De Rogatis, Perrotta, Spingola, Gigliotti, Di Fatta. All.: Gatto

Arbitro: Ancora di Roma 1

Assistenti: Fratello e Iacovacci di Latina

Marcatori: 14’st Sorrentino (B), 20’st Zilli (C), 32’st Alfieri su rig. (B), 48’st Nicolau (C)

Note: Espulsi al 41’st De Francesco (B) e Szyszka (C) per reciproche scorrettezze

La stagione della Primavera del Benevento è terminata con un pareggio rimediato nella gara di recupero giocata con il Cosenza. Un risultato che lascia un po’ di amaro in bocca a capitan Alfieri e compagni, visto che gli ospiti sono riusciti a pareggiare a pochi istanti dalla fine del match. La vittoria gli avrebbe permesso di scavalcare proprio i calabresi in classifica, anche se quest’ultimi saranno chiamati a recuperare ancora un’altra partita con il Frosinone. E’ successo tutto nella ripresa, dopo che il primo tempo si è chiuso sullo 0-0. Il Benevento è passato in vantaggio al 14’ con Sorrentino, ma non è stato bravo a preservarlo a causa del pareggio siglato da Zilli sei minuti dopo. Al 32’, un calcio di rigore ha permesso ad Alfieri di riportare la Strega in avanti. Le due squadre hanno proseguito la sfida anche con un uomo in meno, considerato che al 41’ sia il giallorosso De Francesco che il rossoblù Szyska sono stati espulsi per reciproche scorrettezze. Al terzo dei cinque minuti di recupero, il Cosenza ha vietato al Benevento di chiudere il campionato con una vittoria, a causa della marcatura realizzata da Nicolau. Sono ventisei i punti conquistati dalla truppa di Romaniello. Positiva la prima parte di stagione dei sanniti che viaggiavano con una buona media (quattordici punti nelle prime nove partite). Ha pesato e non poco il rendimento fatto registrare tra aprile e maggio, quando – esclusi gli ultimi due incontri - sono arrivati soltanto due punti in sette incontri. Adesso ci sarà il rompete le righe, con la nuova Primavera che comincerà a lavorare in vista della prossima stagione a partire da agosto.

Questa la classifica del campionato Primavera 2, girone B:

Pescara 53

Lecce 46

Napoli 38

Virtus Entella 38

Crotone 29

Spezia 29

Frosinone 28**

Cosenza 28*

Benevento 26

Reggina 19

Pisa 18*

Salernitana 10