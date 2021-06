Settore giovanile, ecco i "nuovi" tecnici: a Scarlato la Primavera Lascia Romaniello dopo quattro anni. C'è una sorpresa per l'under 15

Il Benevento ha definito il quadro dei tecnici che guideranno le formazioni giovanili nella prossima stagione. La novità sostanziale è rappresentata dall'addio di Nicola Romaniello che ha lasciato i colori giallorossi dopo quattro anni. Le redini della Primavera sono state affidate a Gennaro Scarlato, allenatore che nelle ultime due stagioni ha fatto molto bene con il gruppo dei 2004, arrivando a giocarsi lo scudetto nell'annata appena conclusa con la qualificazione ai quarti di finale nazionali. Avanzamento per Dario Rocco e Giuseppe Fusaro. Al primo è stata assegnata l'under 17, mentre al secondo va l'under 16: una scelta che gli permetterà di lavorare a pieno ritmo con i rispettivi gruppi, cosa che non è avvenuta finora a causa della pandemia che ha sospeso più volte i campionati. Per Fusaro, inoltre, sarà la "prima" sulla panchina di una formazione diversa dall'under 15.

Dagoberto Carbone, infine, allenerà l'under 15. Il tecnico, in possesso del patentino Uefa A, negli ultimi anni è stato il secondo di Romaniello, ma vanta una lunga esperienza con il sodalizio sannita sia come vice di Landaida, che come allenatore della "vecchia" Berretti.