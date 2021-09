Primavera, il Benevento ospita l'Ascoli I bianconeri sono a punteggio pieno. Fischio d'inizio alle 11

Il Benevento ospita l'Ascoli all'Avellola nella terza giornata del campionato Primavera 2. I giallorossi sono reduci dalle due sconfitte rimediate in campionato e coppa italia contro, rispettivamentre, Spezia e Napoli. La voglia è quella di tornare subito al successo tra le mura amiche contro una squadra che ha fatto molto bene in questo inizio di stagione, vincendo le prime due gare di campionato con Salernitana e Ternana. Assenti Parisi, Veltri e Umile, così come Muraca e Talia che sono stati convocati da Caserta in prima squadra. Il fischio d'inizio è fissato alle ore 11.

I convocati di Scarlato:

PORTIERI: Tartaro, Bonagura;

DIFENSORI: Caserta, Sena, Viscardi, Riccio, Brocca, Vottari, Galletti;

CENTROCAMPISTI: Valentino, Prisco, Pellegrino, Aronica, Rossi;

ATTACCANTI: Sorrentino, Agnello, Marsiglia, Maiese, Malva, Altamura.

Il programma della 3^ giornata:

Benevento - Ascoli

Cosenza - Pisa

Crotone - Perugia

Frosinone - Spezia

Salernitana - Lazio

Ternana - Reggina 1-1 (giocata oggi)

Riposa: Cosenza

La classifica:

Lazio 6

Ascoli 6

Pisa 6

Reggina 4

Frosinone 3

Cesena 3

Benevento 3

Spezia 3

Crotone 3

Ternana 1

Cosenza 0

Perugia 0

Salernitana 0