Benevento, la Primavera torna al successo: 4-3 all'Ascoli Importante risultato dei sanniti all'Avellola

Benevento (4-3-1-2): Tartaro; Viscardi, Vottari (1’st Valentino), Brocca, Sena; Pellegrino, Prisco, Caserta (7’st Riccio); Agnello (17’st Altamura); Sorrentino (31’st Maiese), Malva (31’st Aronica). A disp.: Bonagura, Galleti, Marsiglia, Rossi. All.: Scarlato

Ascoli (4-3-3): Becchi; Petrazzuolo (7’st Carano), Luciani, Rossi, D’Ainzara (49’st Di Matteo); Gurini, Ceccarelli (20’st Marucci), Franzolini; Riccardi (20’st Nacciarriti), Re (7’st Rizzi), Palazzino. A disp.: Illuzzi, Gucci, Signorini, Pacini, Acciarri, Nicolai. All.: Pergolizzi

Arbitro: Leone di Barletta

Assistenti: Grasso di Acireale e Trischitta di Messina

Reti: 14’pt Agnello su rig. (B), 25’pt Palazzino (A), 42’pt Re (A), 45’pt Malva su rig. (B), 46’pt Sorrentino (B), 18’st Altamura (B), 46’st Nacciarriti (A)

Torna alla vittoria la Primavera del Benevento che all’Avellola ha sconfitto l’Ascoli con il risultato di 4-3. Non è stata una partita facile per i giallorossi, basti considerare che i marchigiani erano reduci da ben due vittorie consecutive che li aveva proiettati al comando della classifica insieme a Pisa e Lazio. La sfida è stata sin da subito emozionante. Dopo sette minuti, Tartaro ha compiuto una prodezza su una insidiosa conclusione di Gurini. Il risultato si è sbloccato al 14’ in favore della Strega, quando Caserta si è guadagnato un calcio di rigore che poi è stato trasformato con freddezza da Agnello. L’Ascoli non è rimasto a guardare e al 25’ ha pareggiato i conti con una conclusione dalla distanza di Palazzino. Al 42’ è passato anche in vantaggio con Re che in contropiede ha gonfiato la rete alle spalle di Tartaro. Non sono mancate le proteste giallorosse per un possibile fallo del bianconero su Vottari all’altezza del centrocampo. Tre minuti dopo, l’arbitro ha fischiato un altro rigore in favore del Benevento per un tocco ai danni di Prisco. A trasformare il tiro dagli undici metri è stato Malva. Neanche il tempo di mettere il pallone al centro che la truppa di Scarlato ha siglato anche il gol del 3-2 grazie a uno splendido assist di Sena e a un micidiale colpo di testa di Sorrentino che ha permesso alla Strega di tornare negli spogliatoi sopra di una rete. Nella ripresa, i giallorossi hanno messo in cassaforte l’incontro al 18’ con una marcatura di Altamura. L’Ascoli ha accorciato le distanze a pochi minuti dalla fine, grazie a un gol di Nacciarriti, ma è stata una marcatura che non gli ha evitato la prima sconfitta in campionato. Il Benevento balza a quota sei punti in classifica e nella prossima giornata affronterà il Perugia in trasferta.

I risultati della terza giornata:

Benevento - Ascoli 4-3

Cosenza - Pisa 2-1

Crotone - Perugia domani alle ore 11

Frosinone - Spezia 1-0

Salernitana - Lazio 2-0

Ternana - Reggina 1-1

Riposa: Cosenza

La classifica:

Frosinone 6

Ascoli 6

Lazio 6

Pisa 6

Benevento 6

Reggina 4

Cesena 3

Cosenza 3

Crotone 3

Salernitana 3

Spezia 3

Ternana 1

Perugia 0