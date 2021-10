Primavera, vittoria del Crotone all'Avellola Seconda sconfitta consecutiva per il Benevento

Benevento – Crotone 1-2

Benevento: Tartaro, Galletti (37’st Riccio), Sena, Prisco (12’st Malva), Veltri, Viscardi, Caserta (29’st Aronica), Pellegrino, Sorrentino, Agnello (12’st Altamura), Umile (29’st Valentino). A disp.: Bonagura, Sgircitu, Vottari, Marsiglia, Rossi, Brocca, Maiese. All.: Scarlato

Crotone: Pasqua, Filosa, De Paola (47’st Rossi), Timmoneri, Tutskinas (1’st Brescia), Spezzano, Cantisani (10’st Frustaglia), Nistico, Chiarella (10’st Bilotta), Gozzo (30’st Giancotti), D’Andrea. A disp.: Lucano, Moschella, Perrelli, Maesano. All.: Lo Monaco

Arbitro: Zanotti di Rimini

Assistenti: Dell’Olio e Centrone di Molfetta

Reti: 6’pt Filosa (C), 35’pt Veltri (B), 28’st Gozzo su rig. (C)

Note: Espulso Aronica (B) al 41'st

Amara sconfitta per la Primavera del Benevento sul sintetico dell’Avellola contro il Crotone. Nonostante un buon primo tempo, i giallorossi si sono trovati sotto già dopo sei minuti di gioco a causa di un gol realizzato da Filosa. Il pareggio sannita è arrivato al 35’ ed è stato firmato da Veltri. Nella ripresa, gli ospiti sono riusciti a incanalare la sfida a proprio favore grazie a un calcio di rigore trasformato da Gozzo. L’espulsione rimediata da Aronica a cinque minuti dalla fine non ha fatto altro che complicare i piani ai ragazzi di Scarlato, i quali sono incappati nella seconda sconfitta consecutiva. Nel prossimo fine settimana non scenderanno in campo per via del riposo individuale. La ripresa è fissata il prossimo 30 ottobre, quando il Benevento affronterà il Frosinone tra le mura amiche.

I risultati della quinta giornata:

Benevento – Crotone 1-2

Cesena – Pisa

Cosenza – Frosinone 1-5

Reggina – Lazio 0-3

Salernitana – Perugia 2-3

Ternana – Spezia

Riposa: Ascoli

La classifica:

Frosinone 12

Lazio 12

Perugia 9

Cesena 6

Pisa 6

Ascoli 6

Salernitana 6

Cosenza 6

Benevento 6

Crotone 6

Reggina 4

Spezia 3

Ternana 1