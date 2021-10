Primavera, riposa il Benevento: il programma della 6^ giornata La truppa di Scarlato ricaricherà le batterie in vista del difficile match con il Frosinone

Turno individuale di riposo per la Primavera del Benevento che osserverà la sesta giornata da spettatore. I giallorossi potranno ricaricare le batterie per cercare di tornare quanto prima a conquistare un risultato positivo, considerate le ultime due sconfitte rimediate contro Perugia e Crotone. La truppa di Scarlato tornerà in campo sabato prossimo, quando all'Avellola ospiterà l'attuale capolista Frosinone.

Il programma della 6^ giornata:

Crotone - Cosenza

Frosinone - Ternana

Lazio - Cesena

Perugia - Ascoli

Pisa - Salernitana

Spezia - Reggina

Riposa: Benevento

La classifica:

Frosinone 12

Lazio 12

Cesena 9

Perugia 9

Ascoli 6

Pisa 6

Cosenza 6

Salernitana 6

Benevento 6

Spezia 6

Crotone 6

Reggina 4

Ternana 1