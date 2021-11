Primavera, il Benevento fa visita alla Salernitana Derby campano all'ottava giornata di campionato

E' tempo di derby per la Primavera del Benevento che domani, con fischio d'inizio fissato alle ore 11, affronterà la Salernitana in trasferta. La truppa di Scarlato è reduce dalla sconfitta interna rimediata con il Frosinone, dalla quale sono arrivati comunque tre punti per via dell'irregolarità dei ciocari nello schierare quattro calciatori fuori quota. Una decisione che, al di là del tavolino, dà ossigeno alla classifica della Strega che veniva da tre sconfitte consecutive. La Salernitana è ferma a quota sei punti.

Il programma dell'8^ giornata:

Cesena - Ascoli

Lazio - Spezia

Perugia - Cosenza

Pisa - Reggina

Salernitana - Benevento

Ternana - Crotone

Riposa: Frosinone

La classifica:

Lazio 18

Frosinone 15

Perugia 12

Cesena 12

Spezia 12

Cosenza 10

Crotone 10

Pisa 9

Benevento 9

Ascoli 6

Salernitana 6

Reggina 4

Ternana 1