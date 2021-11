Primavera, il Benevento torna alla vittoria: Salernitana ko I giallorossi si aggiudicano il derby con le reti di Sorrentino e Malva

Salernitana - Benevento 1-2

Salernitana: De Matteis, Marangoni, Cipriani (20'st De Lorenzo), Russo, Siena, Perrone, Sabatino (44'st Boiano), Visconti (20'st Garofalo), Cannavale (10'st Saponara), Bammacaro, Lanari (10'st Palmieri). A disp.: Sorrentino, Guerra, Giardietti, Iuliano, Grasso, De Filippis, Silano. All.: Procopio

Benevento: Bonagura, Galletti (32'st Viscardi), Sena, Aronica, Veltri, Brocca, Rossi (25'st Valentino), Pellegrino, Sorrentino (32'st Parisi), Agnello (6'st Malva), Umile (25'st Altamura). A disp.: Scarpato, Vottari, Sgircitu, Caserta, Pastorella, Marsiglia, Maiese. All.: Scarlato

Arbitro: Kumara di Verona

Assistenti: Severino di Campobasso e Dell'Orco di Policori

Reti: 19'pt Sorrentino (B), 10'st Malva (B), 34'st Palmieri (S)

Note: Al 49'st Malva (B) ha fallito un calcio di rigore. Espulso Garofalo (S) al 50'st.

La Primavera del Benevento è tornata alla vittoria, riuscendo a espugnare il terreno di gioco della Salernitana con il risultato di 2-1. I giallorossi sono scesi in campo con grande voglia di cancellare le ultime tre sconfitte consecutive. Positivo l'approccio alla gara, con il vantaggio che è arrivato dopo diciannove minuti di gioco e realizzato da Sorrentino. Nella ripresa c'è stato il bis che ha portato la firma di Malva. Al 34' la Salernitana ha accorciato le distanze con Palmieri, riaprendo la sfida. La Strega ha difeso al meglio il vantaggio e ha avuto l'opportunità di realizzare il tris grazie a un calcio di rigore che però è stato fallito da Malva. Al 50' la Salernitana si è trovata in inferiorità numerica a causa dell'espulsione di Garofalo. Alla fine il punteggio non si è smosso dall'1-2. Sono tre punti preziosi per la Strega che balza a quota dodici punti in classifica. Nel prossimo weekend ci sarà la sosta del campionato. Il Benevento tornerà in campo il 20 novembre, quando all'Avellola si presenterà la Ternana.

I risultati dell'8^ giornata:

Cesena - Ascoli 2-1

Lazio - Spezia 0-0

Perugia - Cosenza 1-4

Pisa - Reggina 0-0

Salernitana - Benevento 1-2

Ternana - Crotone 2-2

Riposa: Frosinone

La classifica:

Lazio 19

Frosinone 15

Cesena 15

Cosenza 13

Spezia 13

Perugia 12

Benevento 12

Crotone 11

Pisa 10

Ascoli 6

Salernitana 6

Reggina 5

Ternana 2