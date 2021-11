Primavera, sfida all'Avellola tra Benevento e Ternana I giallorossi sono alla caccia della terza vittoria consecutiva

Si giocherà alle 11 di domani il match tra Benevento e Ternana, valido per la nona giornata del campionato Primavera. I giallorossi cercheranno di ottenere la terza vittoria consecutiva per avvicinarsi sempre di più ai vertici della classifica, sfruttando anche i numerosi scontri diretti in programma. Assenti Prisco e Agnello per infortunio.

I convocati di Scarlato:

Portieri: Tartaro, Bonagura, Scarpato.

Difensori: Caserta, Sena, Viscardi, Riccio, Brocca, Galletti, Sgircitu, Veltri, Vottari.

Centrocampisti: Pastorella, Valentino, Aronica, Pellegrino, Parisi, Rossi.

Attaccanti: Sorrentino, Marsiglia, Maiese, Malva, Altamura, Umile.

Il programma della 9^ giornata:

Ascoli - Pisa

Benevento - Ternana

Cosenza - Salernitana

Crotone - Cesena

Frosinone - Lazio

Spezia - Perugia

Riposa: Reggina

La classifica:

Lazio 19

Frosinone 15

Cesena 15

Cosenza 13

Spezia 13

Perugia 12

Benevento 12

Crotone 11

Pisa 10

Ascoli 6

Salernitana 6

Reggina 5

Ternana 2