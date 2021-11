Primavera, mille rimpianti per il Benevento: all'Avellola vince la Ternana Giallorossi padroni assoluti del campo, ma poco bravi nel capitalizzare

Benevento - Ternana 1-2

Benevento (4-4-2): Tartaro; Galletti (34'st Riccio), Veltri, Brocca, Sena; Rossi (10'st Parisi), Aronica (23'st Marsiglia), Pellegrino, Umile (10'st Altamura); Malva (23'st Valentino), Sorrentino. A disp.: Bonagura, Viscardi, Vottari, Sgircitu, Pastorella, Caserta, Maiese. All.: Scarlato

Ternana (5-3-2): Morlupo; Manucci (36'st Ousmane), Currieri, Kelo, Benedetti, Marietti (28'st Ivanov); Tunkara, Toffanini, Lamberti (19'st Sabatini); Cardoni, Falanga (36'st Persio). A disp.: Cupi, Veliaj, De Luca, Mecarini, Nunzi, Quirino. All.: Mariani

Arbitro: Di Marco di Ciampino

Assistenti: Catallo di Frosinone e Tempestilli di Roma 2

Reti: 3'pt Falanga su rig. (T), 42'st Persio (T), 43'st Marsiglia (B)

Mille rimpianti per il Benevento al termine del match giocato questa mattina contro la Ternana all'Avellola. I giallorossi sono stati padroni del campo per oltre novanta minuti, ma la poca incisività sotto porta - influenzata dall'atteggiamento remissivo delle fere - li ha portati a essere sconfitti da una formazione che prima d'oggi aveva racimolato soltanto due punti. La partita si è messa subito in salita, a causa di un calcio di rigore assegnato dall'arbitro dopo tre minuti per un fallo di mano di Veltri. A gonfiare la rete dagli undici metri è stato Falanga, portando la Ternana in vantaggio. Il Benevento, dopo una prima fase di sbandamento, ha caricato a testa bassa gli avversari, sfiorando innumerevoli volte il vantaggio. Al 7' una conclusione di Aronica si è spenta di poco sul fondo, così come quella di Malva al 15'. Dopo un minuto, Morlupo si è opposto con un bell'intervento a una nuova conclusione dell'attaccante sannita. Al 26' ci ha provato Brocca, trovando ancora una volta l'opposizione dell'estremo difensore avversario che si è ripetuto al 35' su Umile.

Nella ripresa, Scarlato ha cercato di dare maggiore imprevedibilità alla fase offensiva inserendo i vari Parisi, Marsiglia, Altamura e Valentino, ma il risultato non è cambiato. La Ternana ha abbassato ulteriormente il baricentro e il Benevento non è riuscito a sbrogliare la matassa. Come se non bastasse, gli ospiti sono riusciti a raddoppiare al 42' con Persio. Un minuto dopo Marsiglia ha accorciato le distanze di testa, ma non è servito nel forcing finale per la conquista del pareggio. Sconfitta amara per i giallorossi che nella prossima giornata affronteranno la Lazio nella Capitale.

I risultati della 9^ giornata:

Ascoli - Pisa

Benevento - Ternana 1-2

Cosenza - Salernitana

Crotone - Cesena

Frosinone - Lazio

Spezia - Perugia

Riposa: Reggina

La classifica:

Lazio 19

Frosinone 15

Cesena 15

Cosenza 13

Spezia 13

Perugia 12

Benevento 12

Crotone 11

Pisa 10

Ascoli 6

Salernitana 6

Reggina 5

Ternana 5