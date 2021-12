Primavera, sfida tra Benevento e Cosenza Il match si giocherà domani sul sintetico dell'Avellola

Ultima partita tra le mura amiche del girone d'andata per la Primavera del Benevento che affronterà il Cosenza. I giallorossi sono reduci da due importanti vittorie conquistate contro Lazio e Reggina in trasferta. La gara di domani è molto importante in chiave classifica, soprattutto perché c'è il riposo dello Spezia e lo scontro diretto tra Cesena e Frosinone. Con un successo, la truppa di Scarlato si avvicinerebbe ulteriormente ai vertici della classifica. Il fischio d'inizio è fissato alle 14:30.

Il programma della 12^ giornata:

Ascoli - Crotone

Benevento - Cosenza

Cesena - Frosinone

Lazio - Pisa

Perugia - Reggina

Salernitana - Ternana

Riposa: Spezia

La classifica:

Lazio 23

Cesena 22

Frosinone 20

Spezia 19

Benevento 18

Perugia 16*

Pisa 13*

Cosenza 13

Ascoli 12

Crotone 11

Salernitana 9

Ternana 6

Reggina 5