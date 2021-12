Benevento, la Primavera è al terzo posto: vittoria in rimonta sul Cosenza Altro successo per i giallorossi. Decisive le reti di Riccio e Brocca

Benevento - Cosenza 2-1

Benevento (4-3-3): Bonagura; Riccio, Veltri, Brocca, Caserta (1'st Malva); Parisi (1'st Sena), Pellegrino, Aronica (27'st Prisco); Umile, Sorrentino (33'st Maiese), Altamura (17'st Rossi). A disp.: Scarpato, Viscardi, Sgircitu, Galletti, Pastorella, Marsiglia, Valentino. All.: Scarlato

Cosenza (5-3-2): Borrelli; Caizza, Sirimarco (43'st Novello), Aceto, Abbruzzese (17'st Sxyszka), Cimino; Difatta, Caracciolo (40'st Sadik), Spinagola; Arioli, Zilli. A disp.: Di Stasi, Gigliotti, Esposito, Dodaro, De Rogatis, Costanzo. All.: Altamura

Arbitro: Madonia di Palermo

Assistenti: Dell'Olio di Molfetta e Cleopazzo di Lecce

Reti: 2'pt Arioli su rig. (C), 35'st Riccio (B), 36'st Brocca (B)

Note: All'8'st Bonagura respinge un calcio di rigore ad Arioli. Espulso al 42'st Spinagola (C).

Il Benevento ottiene la terza vittoria consecutiva e vola in classifica. Meritato il successo da parte dei giallorossi che si sono imposti sul Cosenza in rimonta, al termine di un incontro cominciato in salita a causa di un calcio di rigore assegnato dall'arbitro agli ospiti per fallo di Parisi su Zilli. Dagli undici metri, Arioli non ha sbagliato la conclusione che ha permesso alla sua squadra di passare in vantaggio. Il gol a freddo ha portato la Strega a vivere dei minuti di sbandamento. Gli ospiti hanno subito cercato il bis con lo stesso Arioli che ha sfiorato di poco la porta dopo quattro minuti dalla marcatura. Al 9' Bonagura si è opposto ottimamente su Spinagola. Il Benevento si è riorganizzato, cominciando gradualmente a macinare gioco e cercando in diverse occasioni il vantaggio come accaduto al 15' quando una conclusione di Altamura ha sfiorato di poco la porta difesa da Borrelli.

Non si è rivelata una sfida semplice, anzi sembrava di rivivere quanto accaduto poche settimane fa contro la Ternana all'Avellola. Il Cosenza si è chiuso a riccio, provando comunque a essere intraprendente appena poteva. I giallorossi non sono riusciti a penetrare la fitta maglia difensiva dei calabresi. Nella ripresa Scarlato ha cercato di cambiare le carte in tavola con gli ingressi di Sena e Malva al posto di Parisi e Caserta, ma all'8' il Cosenza ha avuto la ghiotta occasione di raddoppiare grazie a un rigore per fallo subito da Cimmino. La sfida tra Arioli e Bonagura è terminata diversamente rispetto al primo tempo, con l'estremo difensore giallorosso che si è opposto con un ottimo intervento, salvando il risultato. E' stato l'episodio che ha dato un'ulteriore scossa alla truppa di Scarlato che ha caricato a testa bassa gli avversari, fino al gol del pareggio che è arrivato al 35': sugli sviluppi di un calcio d'angolo, la palla è giunta tra i piedi di Riccio che da pochi passi non ha potuto fare altro che insaccare alle spalle di Borrelli. Dopo soltanto sessanta secondi, il Benevento ha concesso il bis: ancora una volta su corner di Rossi, Borrelli si è prima opposto a un bel colpo di testa di Malva, ma poi non ha potuto nulla su conclusione ravvicinata di Brocca che ha permesso alla Strega di ribaltare il risultato nel giro di un minuto.

Il finale è stato di gestione, con il Cosenza che ha chiuso la gara con un uomo in meno a causa dell'espulsione di Spinagola per un fallo su Maiese. Il triplice fischio ha consegnato alla Strega altri tre punti preziosi che la proietta al terzo posto in classifica. Nella prossima giornata è in programma l'ultimo atto del girone d'andata, con il Benevento che sarà di scena sul campo del Pisa.

I risultati della 12^ giornata:

Ascoli - Crotone rinv.

Benevento - Cosenza 2-1

Cesena - Frosinone 4-2

Lazio - Pisa 3-0

Perugia - Reggina 2-0

Salernitana - Ternana 3-1

Riposa: Spezia

La classifica:

Lazio 26

Cesena 25

Benevento 21

Frosinone 20

Perugia 19*

Spezia 19

Pisa 13*

Cosenza 13

Ascoli 12*

Salernitana 12

Crotone 11*

Ternana 6

Reggina 5