Benevento, la Lega B posticipa di una settimana la ripresa del Primavera 2 Il ritorno comincerà il prossimo 22 gennaio per via dell'emergenza Covid

L'emergenza Covid ha spinto la Lega B a posticipare la ripresa del campionato Primavera 2, inizialmente fissata per sabato 15 gennaio. E' tutto rinviato di una settimana, con il Benevento che aprirà il girone di ritorno in casa del Cesena nella giornata del 22 gennaio. Di conseguenza, terminerà con una settimana di ritardo rispetto alla programmazione iniziale l'intera stagione, con l'ultima giornata fissata al 23 aprile (anziché il 14) e la finale deu play off promozione che si giocherà il 29 maggio. Ricordiamo che il Benevento è al quinto posto in classifica e in piena lotta per un posto negli spareggi, forte dei 21 punti conquistati nel corso del girone d'andata.