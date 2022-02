Primavera 2, il Benevento ospita lo Spezia Il match si giocherà domani pomeriggio all'Avellola

Primo incontro casalingo per il Benevento nel girone di ritorno. La Primavera di Scarlato è reduce dalla netta sconfitta rimediata in casa del Cesena e cercherà di riscattarsi contro un altro avversario non affatto semplice, come lo Spezia. I liguri hanno un punto di vantaggio sui sanniti, ma con la gara col Crotone da recuperare. Il match si giocherà all'Avellola con inizio fissato alle 14:30.

Il programma della 2^ giornata di ritorno:

Benevento - Spezia

Cosenza - Reggina

Crotone - Lazio

Frosinone - Pisa

Salernitana - Cesena

Ternana - Ascoli

Riposa: Perugia

La classifica:

Lazio 29

Cesena 28

Frosinone 26

Spezia 22*

Pisa 22

Benevento 21

Perugia 19

Ascoli 15*

Salernitana 15

Cosenza 13

Crotone 11**

Ternana 9

Reggina 8