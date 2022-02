Benevento, la Primavera affronta l'Ascoli Trasferta per i giallorossi in terra marchigiana

Trasferta impegnativa per la Primavera del Benevento che affronterà l'Ascoli. I bianconeri sono reduci da tre vittorie consecutive, ma la Strega non è da meno con l'importante successo ottenuto nella scorsa giornata contro lo Spezia nei minuti di recupero. L'obiettivo della truppa di Scarlato è quello di consolidare la propria posizione nei play off, cercando di tenere a distanza le inseguitrici. Il fischio d'inizio del match è fissato alle ore 11 di domani.

Il programma della 3^ giornata di ritorno:

Ascoli - Benevento

Lazio - Salernitana

Perugia - Crotone

Pisa - Cosenza

Reggina - Ternana

Spezia - Frosinone

Riposa: Cesena

La classifica:

Lazio 32

Cesena 31

Frosinone 26

Pisa 25

Benevento 24

Spezia 22*

Perugia 19

Ascoli 18*

Cosenza 16

Salernitana 15

Crotone 11**

Ternana 9

Reggina 8