Benevento, il riscatto è servito: la Primavera batte il Perugia di Formisano Successo di grande importanza in chiave play off per i sanniti

Benevento: Tartaro, Riccio, Viscardi, Prisco (26'st Agnello), Vottari, Veltri, Thiam Pape (12'st Valentino), Aronica, Sorrentino (26'st Parisi), Umile (26'st Malva), Pellegrino (36'st Rossi). A disp.: Esposito, Sgircitu, Brocca, Sena, Pastorella, Altamura, Maiese. All.: Scarlato

Perugia: Moro, Boli (25'pt Morina), Grassi, Cicioni (26'st Lo Giudice), Dieye, Baldi, Pupo, Fabri, Sulejmani (1'st Citarella), Bevilacqua (26'st Capogna), Seghetti. A disp.: Cerroni, Del Prete, Mussi, Angelini, Nvendo, Elefante. All.: Formisano

Arbitro: Centi di Terni

Assistenti: Bartolomucci di Ciampino e Zezza di Ostia Lido

Marcatori: 10'pt e 12'pt Umile (B), 43'st Capogna (P)

La Primavera è tornata alla vittoria, ottenendo tre punti molto importanti contro il Perugia allenato dall'ex Formisano. I giallorossi non solo si sono riscattati dall'amara sconfitta della scorsa giornata maturata in casa dell'Ascoli, ma sono riusciti anche a "vendicarsi" dopo il 6-2 maturato in terra umbra nel girone d'andata. Micidiale è stata la doppietta realizzata da Umile che ha punito Moro al 10' e al 12' del primo tempo. Un vantaggio che il Benevento ha gestito per tutto l'arco della gara, con gli ospiti che l'hanno riaperta solo nel finale con una marcatura di Capogna. E' un successo che permette alla truppa di Scarlato di consolidarsi al quinto posto in classifica, tenendo a distanza le inseguitrici. Nella prossima giornata, in programma il 26 febbraio, se la vedrà contro il Crotone in trasferta.

I risultati della 4^ giornata di ritorno:

Benevento - Perugia 2-1

Cesena - Spezia 2-0

Cosenza - Ascoli 2-2

Frosinone - Crotone 3-0

Salernitana - Reggina 1-2

Ternana - Lazio 2-3

Riposa: Pisa

La classifica:

Lazio 38

Cesena 34

Frosinone 30

Pisa 28

Benevento 27

Spezia 23*

Ascoli 22*

Perugia 22

Cosenza 17

Salernitana 15

Reggina 14

Crotone 11**

Ternana 9