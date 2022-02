Benevento, la Primavera mette le ali: agganciato il quarto posto I giallorossi hanno violato il campo del Crotone

Crotone - Benevento 0-1

Crotone: Pasqua, Amansour, Filosa (35'st Prato), Timmoneri (25'st Perrelli), Spezzano, Tutyskinas, Cantisani (11'st Frustaglia), D'Andrea, Chiarella, Gozzo, Ranieri. A disp.: Lucano, Rossi, Moschella, Giancotti, Lupinacci, Lavigna, Mauriello, Ferrucci, Romano. All.: Lo Monaco

Benevento: Tartaro, Parisi, Viscardi, Prisco, Vottari, Veltri, Valentino (44'st Maiese), Aronica, Sorrentino (27'st Rossi), Altamura (27'st Umile), Thiam Pape (36'st Malva). A disp.: Bonagura, Sgircitu, Ciurleo, Brocca, Pastorella. All.: Scarlato

Arbitro: Leone di Barletta

Assistenti: Fraggetta di Catania e Bonomo di Milano

Marcatore: 6'pt Parisi

Note: Espulso Frustaglia per doppia ammonizione

Pesante vittoria conquistata dalla Primavera del Benevento in casa del Crotone. I giallorossi di Scarlato si sono imposti con un gol realizzato, dopo sei minuti di gioco, da Parisi che ha sfruttato al meglio un passaggio di Prisco che punire l'estremo difensore Pasqua. E' stata una marcatura di spessore, soprattutto perché ha permesso alla Strega di tornare dalla Calabria con tre punti molto preziosi in chiave classifica. Grazie a questo risultato, il Benevento è riuscito a scavalcare il Pisa, il quale è stato sconfitto dal Cesena, piazzandosi al quarto posto in piena zona play off. Nel prossimo fine settimana, i sanniti saranno costretti a riposare per via del turno di sosta individuale programmato a causa del numero di compagini dispari presenti nel girone. La vittoria di Crotone permette in tal senso di mantenere un vantaggio sulle dirette insegutrici per un posto tra le prime cinque. Il rientro in campo avverrà il prossimo 12 marzo, quando il Benevento se la vedrà contro il Frosinone in terra ciociara.

I risultati della 5^ giornata di ritorno:

Frosinone - Cosenza 2-0

Lazio - Reggina 0-1

Perugia - Salernitana 4-1

Pisa - Cesena 1-3

Spezia - Ternana 3-0

Riposa: Ascoli

La classifica:

Lazio 38

Cesena 37

Frosinone 33

Benevento 30

Pisa 28

Spezia 26*

Perugia 25

Ascoli 25

Cosenza 17

Reggina 17

Salernitana 15

Crotone 11*

Ternana 9