Primavera 2, derby tra Benevento e Salernitana all'Avellola La compagine di Scarlato vuole difendere la propria posizione nei play off

Domani all'Avellola ci sarà il derby campano del campionato Primavera 2 tra le formazioni di Benevento e Salernitana. I giallorossi sono reduci dalla sconfitta rimediata sul campo del Frosinone e con i granata cercheranno il riscatto per difendersi dagli assalti delle concorrenti per un posto nei play off. Potrà essere un'occasione per consolidare il proprio posizionamento, considerato che lo Spezia sarà impegnato con la Lazio, mentre l'Ascoli affronterà in casa la capolista Cesena. Un'opportunità da sfruttare per i ragazzi di Scarlato che scenderanno in campo a partire dalle 11:30.

Il programma dell'8^ giornata di ritorno:

Ascoli - Cesena

Benevento - Salernitana

Cosenza - Perugia

Crotone - Ternana

Reggina - Pisa

Spezia - Lazio

Riposa: Frosinone

La classifica:

Cesena 43

Lazio 39

Frosinone 39

Pisa 31

Benevento 30

Spezia 29

Ascoli 27

Perugia 26

Cosenza 21

Reggina 20*

Salernitana 18

Crotone 12*

Ternana 9