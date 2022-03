Primavera, Benevento scatenato: cinque reti alla Salernitana. Poker di Thiam Importante successo ottenuto dai giallorossi nel derby

Benevento - Salernitana 5-0

Benevento: Bonagura, Parisi, Viscardi, Prisco, Vottari (10'st Riccio), Veltri (24'st Marrone), Thiam (10'st Agnello), Aronica, Sorrentino, Umile (10'st Malva), Pellegrino (26'st Rossi). A disp.: Esposito, Brocca, Di Martino, Bracale, Pastorella, Maiese, Valentino. All.: Scarlato

Salernitana: Sorrentino, Guerra, Tumminelli (1'st Garofalo), Iuliano (10'st Sabatino), Perrone (10'st Gallo), Giliberti, Palmieri (39'pt Grasso), Iervolino, Guida, Bammacaro, Saponara (11'st Macri). A disp.: Vitolo, Siena, Celia, Carpetti. All.: Procopio

Arbitro: Arena di Torre del Greco

Assistenti: Fine di Battipaglia e Nasti di Napoli

Marcatori: 14'pt, 43'pt, 2'st e 3'st Thiam, 6'st Umile

Importante successo ottenuto dalla Primavera del Benevento nel derby giocato contro la Salernitana. I giallorossi hanno sin da subito mostrato una certa superiorità nei confronti degli avversari, rafforzati anche da un Thiam Pape in stato di grazia che ha realizzato ben quattro dei cinque gol totali sanniti. L'attaccante si è sbloccato al 14', per poi siglare il raddoppio a pochi minuti dalla fine della prima frazione. Nella ripresa lo show è proseguito con due marcature realizzate nell'arco di un minuto a pochi istanti dall'inizio del secondo tempo. A siglare il pokerissimo è stato Umile. Successivamente il Benevento ha gestito al meglio l'incontro, riscattandosi alla grande dopo la sconfitta della scorsa settimana rimediata in casa del Frosinone. La compagine guidata da Scarlato resta in zona play off e nella prossima giornata, in programma il 26 marzo, cercherà il bis in casa della Ternana.

I risultati dell'8^ giornata di ritorno:

Ascoli - Cesena

Benevento - Salernitana 5-0

Cosenza - Perugia 0-1

Crotone - Ternana 1-2

Reggina - Pisa 0-2

Spezia - Lazio

Riposa: Frosinone

La classifica:

Cesena 43

Lazio 39

Frosinone 39

Pisa 34

Benevento 33

Spezia 29

Perugia 29

Ascoli 27

Cosenza 21

Reggina 20*

Salernitana 18

Crotone 12*

Ternana 12