Primavera, il Benevento affronta la Ternana in trasferta Il match si giocherà domani mattina

Impegno in trasferta per la Primavera del Benevento che se la vedrà in casa della Ternana, fanalino di coda del torneo. Si tratta di una gara da non sottovalutare, ma questo i giallorossi lo sanno bene considerato il risultato negativo dell'andata. L'intento è quello di dare continuità alla bella vittoria ottenuta nel derby con la Salernitana, in modo da consolidarsi al quinto posto in classifica, provando a insidiare il Pisa che al momento occupa la quarta piazza. Tutti a disposizione del tecnico, a eccezione di Pellegrino, Galletti, Marsiglia, Sgircitu e Altamura. Il match si giocherà presso lo stadio Cicioni di Terni con fischio d'inizio fissato alle ore 11.

I convocati di Scarlato:

Portieri: Bonagura, Tartaro.

Difensori: Viscardi, Brocca, Vottari, Veltri, Bracale, Sena, Riccio.

Centrocampisti: Valentino, Aronica, Rossi, Parisi, Prisco, Pastorella.

Attaccanti: Agnello, Sorrentino, Maiese, Umile, Thiam Pape, Malva.

Il programma della 9^ giornata di ritorno:

Cesena - Crotone

Lazio - Frosinone

Perugia - Spezia

Pisa - Ascoli

Salernitana - Cosenza

Ternana - Benevento

Riposa: Reggina

La classifica:

Cesena 44

Frosinone 39

Lazio 39

Pisa 34

Benevento 33

Spezia 32

Perugia 29

Ascoli 28

Cosenza 21

Reggina 20*

Salernitana 18

Crotone 12*

Ternana 12