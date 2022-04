Primavera, big match all'Avellola tra Benevento e Lazio Emergenza in difesa per Scarlato: assenti in cinque, arrivano Avolio, Di Martino e Marrone dall'U17

Big match all'Avellola tra le formazioni Primavera di Benevento e Lazio. E' una gara di grande importanza per entrambe, con la Strega che vuole consolidare il proprio posto nei play off, mentre i capitolini sono alla ricerca di punti preziosi per alimentare le ultime speranze di promozione diretta. Il tecnico giallorosso Scarlato dovrà fare i conti con una vera e propria emergenza in difesa, considerate le assenze di Riccio e Vottari per squalifica, oltre a Galletti, Sgircitu e Viscardi. Sono stati chiamati dall'under 17 i vari Avolio, Di Martino e Marrone. Out Malva dopo il rosso rimediato in casa della Ternana. Mancheranno all'appello anche Agnello e Pellegrino. Il fischio d'inizio del match è fissato alle ore 14.

I convocati:

Portieri: Esposito, Bonagura, Giangregorio.

Difensori: Bracale, Avolio, Brocca, Di Martino, Veltri, Marrone, Sena.

Centrocampisti: Valentino, Aronica, Parisi, Rossi, Prisco, Pastorella.

Attaccanti: Altamura, Marsiglia, Sorrentino, Maiese, Umile, Thiam Pape.

Il programma della 10^ giornata:

Benevento - Lazio

Cosenza - Cesena

Crotone - Pisa

Frosinone - Perugia

Reggina - Ascoli

Spezia - Salernitana

Riposa: Ternana

La classifica:

Cesena 47

Lazio 42

Frosinone 39

Pisa 37

Benevento 34

Perugia 32

Spezia 32

Ascoli 28

Cosenza 24

Reggina 21

Salernitana 18

Ternana 13

Crotone 13