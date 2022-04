Primavera, continua la volata play off: c'è Benevento - Reggina Il match si giocherà domani sul sintetico dell'Avellola

Gara di grande importanza quella che si giocherà domani sul sintetico del campo Avellola. La Primavera del Benevento se la vedrà contro la Reggina ed è facile immaginare che si tratterà di una partita molto importante nel discorso relativo ai play off. In concomitanza, infatti, si affronteranno anche Perugia e Pisa. Con un successo, la compagine guidata da Scarlato avrebbe l'opportunità di ottenere dei punti preziosi a discapito di una delle due o addirittura di entrambe se pareggeranno: un bottino di vitale importanza nella lotta per accedere alle prime cinque. Non ci saranno Vottari e Malva per squalifica. Il fischio d'inizio è fissato alle ore 15.

I convocati:

PORTIERI: Tartaro, Bonagura, Giagregorio;

DIFENSORI: Bracale, Panzarino, Brocca, Veltri, Marrone, Sena, Viscardi, Riccio;

CENTROCAMPISTI: Valentino, Aronica, Parisi, Rossi, Prisco, Pastorella;

ATTACCANTI: Marsiglia, Sorrentino, Maiese, Umile, Thiam Pape.

Il programma dell'11^ giornata:

Ascoli - Spezia

Benevento - Reggina

Cesena - Ternana

Lazio - Cosenza

Perugia - Pisa

Salernitana - Frosinone

Riposa: Crotone

La classifica:

Cesena 50

Lazio 43

Frosinone 40

Pisa 37

Benevento 35

Perugia 33

Spezia 33

Ascoli 28

Cosenza 24

Reggina 24

Salernitana 19

Crotone 16

Ternana 13