Primavera, pari ricco di gol con la Reggina. Play off, ancora tutto aperto Si deciderà tutto negli ultimi 180 minuti

Benevento - Reggina 4-4

Benevento: Bonagura, Parisi, Sena (38'st Panzarino), Prisco, Veltri, Marrone (26'st Viscardi), Valentino (1'st Sorrentino), Aronica, Thiam, Umile, Maiese (26'st Riccio)(45'st Rossi). A disp.: Tartaro, Giangregorio, Brocca, Bracale, Pastorella, Marsiglia. All.: Scarlato

Reggina: Quartarone, Foti, Rao (33'st Serra), Musumeci, Bongani, Vigliani, Pagni (47'st Russo), Zucco (33'st Paura), Diop, Carlucci, Garau (38'st Gugliemo). A disp.: Sciammarella, Latella, Malara, Gentile, Rugnetta. All.: Ferraro

Arbitro: Gigliotti di Cosenza

Assistenti: Cecchi di Roma 1 e Bosco di Lanciano

Marcatori: 8'pt Aronica (B), 26'pt e 32'pt Diop (R), 31'pt e 14'st Thiam (B), 45'pt Foti su rig. (R), 17'st Umile (B), 31'st Carlucci (R)

Pareggio pirotecnico tra le formazioni Primavera di Benevento e Reggina e altra occasione sprecata dalla compagine giallorossa che, considerata la sconfitta del Perugia contro il Pisa, con un successo avrebbe potuto mettere una ipoteca sulla qualificazione ai play off. Non è così, con il distacco sui grifoni che resta di tre punti a due giornate dalla fine della stagione regolare. Si tratta comunque di un vantaggio non di poco conto, tanto che ai giallorossi al momento bastano quattro punti per accedere agli spareggi. Quasi tramontato il sogno di arrivare al quarto posto, anche se c'è da dire che all'ultima giornata è in programma all'Avellola lo scontro diretto col Pisa.

La partita con la Reggina è cominciata molto bene per i giallorossi, capaci di passare in vantaggio dopo otto minuti con Aronica. Gli ospiti sono pervenuti al pareggio al 26' grazie a un gol di Diop, ma la Strega si è fatta trovare subito pronta nella reazione con il 2-1 sigliato da Thiam. Dopo neanche un minuto, la Reggina ha ancora una volta riequilibrato il risultato con la doppietta siglata da Diop. Sul finire del primo tempo si è trovata addirittura in vantaggio con un calcio di rigore trasformato da Foti. Una "mazzata" che non ha affossato il Benevento, capace di ribaltare la situazione con le reti di Thiam al 14' e di Umile al 17' della ripresa. Un 4-3 micidiale, ma la beffa è arrivata al 31' con Carlucci che ha siglato la marcatura del definitivo 4-4.

Nella prossima giornata ci sarà il confronto tra Cosenza e Benevento in terra calabrese, mentre il Perugia se la vedrà proprio contro la Reggina. Lo Spezia, invece, riposerà. La qualificazione potrebbe arrivare addirittura sabato, ma questi sono discorsi che si faranno al termine dei novanta minuti. La posta in palio è troppo importante e la concentrazione resta alta per un risultato che sarebbe di grande spessore per il vivaio sannita.

I risultati dell'11^ giornata:

Ascoli - Spezia 4-2

Cesena - Ternana 5-0

Lazio - Cosenza 1-1

Perugia - Pisa 1-2

Salernitana - Frosinone 1-3

Riposa: Crotone

La classifica:

Cesena 53

Lazio 44

Frosinone 43

Pisa 40

Benevento 36

Perugia 33

Spezia 33

Ascoli 31

Cosenza 25

Reggina 25

Salernitana 19

Crotone 16

Ternana 13