Primavera, il Benevento è di scena a Cosenza Gara molto importante per le speranze di accedere ai play off

Ultima gara in trasferta per la Primavera del Benevento che affronterà i pari età del Cosenza. Si tratta di un incontro molto importante per la Strega, desiderosa di conquistare una storica qualificazione ai play off. Al momento il vantaggio dei sanniti sul Perugia è di tre punti: un successo permetterebbe alla compagine guidata da Scarlato di estromettere dal discorso sia l'Ascoli che lo Spezia, poi bisognerà conoscere il risultato del Perugia a Reggio Calabria. Sarà una giornata intensa e ricca di emozioni. Non mancano le assenze per i sanniti che devono fare a meno di Vottari, Prisco e Malva per squalifica. Assenti per infortunio anche i vari Galletti, Altamura, Pellegrino, Pastorella, Agnello, Bracale e Riccio. Integrati gli elementi dell'under 17 Marrone, Panzarino, Pengue e Carriola. Il fischio d'inizio del match è fissato alle ore 11.

Il programma della 12^ giornata di ritorno:

Cosenza - Benevento

Crotone - Ascoli 1-2

Frosinone - Cesena

Pisa - Lazio

Reggina - Perugia

Ternana - Salernitana

Riposa: Spezia

La classifica:

Cesena 53

Lazio 44

Frosinone 43

Pisa 40

Benevento 36

Ascoli 34

Perugia 33

Spezia 33

Cosenza 25

Reggina 25

Salernitana 19

Crotone 16

Ternana 13