Primavera, pari a Cosenza. Servirà battere il Pisa per raggiungere i play off Si prevede un'ultima giornata di fuoco con Benevento, Perugia e Ascoli in lotta per il 5^ posto

Cosenza - Benevento 1-1

Cosenza: Di Fusco, Cimino, Collura, Dicorato, Mereu (33'pt Maccari), Duli, De Pasquale (31'st Sirimarco), Spingola (31'st Sadik), Caizza (16'st Costanzo), Arioli (31'st Bonofiglio), Di Fatta. A disp.: Borrelli, Abbreuzzese, De Rogatis, Laurito, Gigliotti, Basile. All.: Altamura

Benevento: Tartaro, Parisi, Sena (47'st Marrone), Talia, Veltri, Viscardi, Maiese (12'st Valentino), Aronica, Thiam, Umile (47'st Marsiglia), Sorrentino. A disp.: Bonagura, Brocca, Panzarino, Carriola, Rossi, Pengue. All.: Scarlato

Arbitro: Cascone di Nocera Inferiore

Assistenti: Picciché di Trapani e Chichi di Palermo

Marcatori: 13'pt Collura (C), 4'st aut. Duli (B)

Note: Espulso Collura al 40'st

Quarto pareggio consecutivo per il Benevento che ha trovato un 1-1 in casa del Cosenza. Un risultato che tiene ancora in bilico il discorso relativo al quinto posto, considerate le vittorie di Perugia e Ascoli. In terra calabrese, la compagine allenata da Scarlato è scesa in campo con numerose assenze come quelle degli squalificati Vottari, Prisco e Malva, oltre ai vari Galletti, Altamura, Pellegrino, Agnello, Bracale e Riccio. Ha dato man forte alla causa il centrocampista Talia, solitamente impegnato con la prima squadra. Chiamati anche gli under 17 Marrone, Panzarino, Pengue e Carriola che hanno ulteriormente abbassato l'età media.

Il Cosenza si è portato in vantaggio dopo tredici minuti con Collura. Il pareggio del Benevento è arrivato al 4' della ripresa, propiziato da un'autorete di Duli. Nel finale i padroni di casa si sono trovati in inferiorità numerica per via del rosso rimediato da Collura.

Adesso si prevede un'ultima giornata di fuoco per la lotta al quinto posto che vede coinvolto anche l'Ascoli. I giallorossi dovranno necessariamente vincere contro il Pisa per guadagnarsi l'accesso agli spareggi. I toscani hanno già raggiunto la qualificazione, ma con i tre punti potrebbero agganciare il terzo posto, visto che la Lazio riposerà. Il Perugia sarà impegnato in casa contro la modesta Ternana e l'Ascoli ospiterà il Frosinone. Sarà una impresa non facile. L'appuntamento è fissato al prossimo 23 aprile.

Il programma della 12^ giornata di ritorno:

Cosenza - Benevento 1-1

Crotone - Ascoli 1-2

Frosinone - Cesena 2-1

Pisa - Lazio 2-1

Reggina - Perugia 0-3

Ternana - Salernitana 1-3

Riposa: Spezia

La classifica:

Cesena 53

Frosinone 46

Lazio 44

Pisa 43

Benevento 37

Perugia 36

Ascoli 34

Spezia 33

Cosenza 26

Reggina 25

Salernitana 22

Crotone 16

Ternana 13