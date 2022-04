Benevento, per la Primavera sfuma il sogno play off Giallorossi sconfitti dal Pisa, vengono scavalcati dal Perugia

Benevento - Pisa 1-2

Benevento: Tartaro, Viscardi (1'st Valentino), Sena, Talia, Vottari (20'st Panzarino), Veltri, Marsiglia (1'st Sorrentino), Parisi (1'st Riccio), Thiam, Umile, Aronica (37'st Altamura). A disp.: Bonagura, Giangregorio, Brocca, Galletti, Marrone, Carriola, Rossi. All.: Scarlato

Pisa: Luci, Mendes (33'st Cecilia), Fischer, Macchi, Spina, Signorini, Innocenti (11'st Ceccanti), Aliboni, Panattoni (33'st Pecchia), Andreano (33'st Sebastiano), Coulibaly (25'st Stanic). A disp.: Falsettini, Colucci, Biagini, Nannetti, Matteoli, Stigliano. All.: Masi

Arbitro: Di Francesco di Ostia Lido

Assistenti: Pedone di Reggio Calabria e Dell'Orco di Policoro

Marcatori: 34'pt Innocenti (P), 10'st Thiam (B), 47'st Aliboni (P)

Pomeriggio da dimenticare per la Primavera del Benevento che all'Avellola è stata sconfitta dal Pisa, dicendo definitivamente addio al sogno di partecipare agli spareggi promozione. Pesano sul groppone i pareggi maturati nell'ultimo mese contro Ternana, Lazio, Reggina e Cosenza: con almeno un successo in questi quattro incontri, il Benevento avrebbe potuto sfruttare meglio il vantaggio sulle dirette concorrenti. Alla fine l'ha spuntata il Perugia, vittorioso contro il fanalino di coda Ternana, compagine che ha fatto perdere alla Strega cinque punti tra andata e ritorno.

Col Pisa i giallorossi hanno cercato di dare tutto nel corso dei novanta minuti. La prima fase del match è stata equilibrata, ma anche tatticamente "disordinata" da entrambe le parti. Al 34' l'ha spuntata il Pisa con un gol di Innocenti. Nella ripresa, Scarlato ha impostato il Benevento a trazione anteriore con gli ingressi Valentino, Sorrentino e Riccio. La Strega ha dominato alla ricerca del pareggio che è arrivato al 10' con un imperioso colpo di testa di Thiam. Gli assalti sono proseguiti alla ricerca del vantaggio: si contano almeno due ghiotte occasioni sprecate da Thiam, così come una prodigiosa parata di Luci su tiro a giro di Umile. A pochi istanti dal triplice fischio, Aliboni ha condannato i giallorossi alla sconfitta, con la rete del 2-1.

Termina la stagione della Primavera che quindi si piazza al sesto posto in classifica. Una delusione forte, ma che non cancella quanto di buono fatto in tutta l'annata.

I risultati dell'ultima giornata di campionato:

Ascoli - Frosinone 0-2

Benevento - Pisa 1-2

Cesena - Reggina 3-0

Perugia - Ternana 3-0

Salernitana - Crotone 4-2

Spezia - Cosenza 2-2

Riposa: Lazio

La classifica:

Cesena 56

Frosinone 49

Pisa 46

Lazio 44

Perugia 39

Benevento 37

Ascoli 34

Spezia 34

Cosenza 27

Salernitana 25

Reggina 25

Crotone 16

Ternana 13