Benevento, il fine settimana del settore giovanile: esordio per la Primavera La compagine under 17 sarà di scena a Salerno

Esordio stagionale per la Primavera del Benevento che domani, con fischio d'inizio fissato alle ore 16, affronterà la compagine del Cosenza sul sintetico del Centro Sportivo Avellola. Comincia il cammino per la formazione di Scarlato, desiderosa di migliorarsi dopo l'esperienza nella scorsa annata, in cui ha sfiorato di un soffio la qualificazione ai play off.

Primavera 2, ecco il programma della 1^ giornata:

Ascoli - Lazio

Benevento - Cosenza

Monopoli - Crotone

Pisa - Perugia

Salernitana - Reggina

Ternana - Spezia

Virtus Entella - Imolese

Viterbese - Pescara

Scenderà in campo domenica, invece, l'under 17. La formazione di Rocco è reduce dal pareggio casalingo rimediato alla prima giornata contro la Reggina e cercherà la prima vittoria stagionale in casa della Salernitana.

Under 17, ecco il programma della 2^ giornata:

Bari - Frosinone

Lazio - Palermo

Lecce - Ascoli

Perugia - Cosenza

Reggina - Ternana

Salernitana - Benevento

Riposa: Roma

Under 17, la classifica:

Lazio 3

Perugia 3

Roma 3

Ternana 3

Benevento 1

Cosenza 1

Reggina 1

Salernitana 1

Palermo 0

Bari 0

Lecce 0

Ascoli 0

Frosinone 0