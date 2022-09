Benevento Primavera, partenza col botto: poker al Cosenza Bella vittoria dei giallorossi all'esordio in campionato

Benevento - Cosenza 4-1

Benevento: Bonagura, Panzarino (29'st Di Martino), Valentino, Carriola, Vottari (24'st Avolio), Veltri, Rossi, Aronica (29'st Pengue), Malva (29'st Perlingieri), Altamura, Pellegrino (35'st Szymanski). A disp.: Esposito, Palma, De Gennaro, Marrone, Brugognone, Manzi. All.: Scarlato

Cosenza: Sibilano, Pedalino, De Rogatis, Di Bartolo (1'st Marino), Elia (44'st Sirimarco), Belgiovine, Difatta (29'st Cimino), Spingola (15'st Mammolito), Novello, Chisari, Maccari (15'st Attanasio). A disp.: Iovino, Casciaro, Bordian, Gigliotti, Costanzo. All.: Gatto

Arbitro: Leone di Barletta

Assistenti: Tempestilli di Roma 2 e Starnini di Viterbo

Marcatori: 10'pt aut. Bonagura (C), 44'pt Pellegrino (B), 10'st Valentino (B), 16'st aut. Sibilano (B), 17'st Malva (B)

Non poteva partire nel migliore dei modi il campionato della Primavera del Benevento. I giallorossi hanno rifilato un poker al Cosenza, ottenendo subito la prima vittoria stagionale. La partita è iniziata in salita, visto che gli ospiti sono passati in vantaggio a causa di una sfortunata autorete di Bonagura. La truppa di Scarlato è riuscita a riequilibrare il risultato sul finire del primo tempo con Pellegrino. Nella ripresa la Strega ha prima sbagliato un calcio di rigore al 4' con Malva, per poi siglare il gol del sorpasso con Valentino al 10'. Nel giro di pochi minuti il Benevento ha chiuso la partita: al 16' c'è stata un'autorete di Sibilano che ha portato il risultato sul 3-1. Un minuto dopo Malva ha riscattato l'errore dal dischetto con la marcatura del poker sannita. Nella prossima giornata ci sarà un'altra partita casalinga per i giallorossi che affronteranno l'Ascoli, reduce dalla vittoria ottenuta contro la Lazio. Appuntamento a sabato prossimo sul sintetico dell'Avellola.

I risultati della 1^ giornata:

Ascoli - Lazio 2-1

Benevento - Cosenza 4-1

Monopoli - Crotone 0-2

Pisa - Perugia 1-2

Salernitana - Reggina 2-3

Ternana - Spezia 1-1

Virtus Entella - Imolese 1-2

Viterbese - Pescara 0-5

La classifica:

Pescara 3

Benevento 3

Crotone 3

Reggina 3

Ascoli 3

Imolese 3

Perugia 3

Spezia 1

Ternana 1

Salernitana 0

Lazio 0

Pisa 0

Virtus Entella 0

Monopoli 0

Cosenza 0

Viterbese 0